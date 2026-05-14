Τέμπη: Αίτημα δύο οικογενειών για αναβάθμιση κατηγορητηρίου κατά του Κ. Καραμανλή

Αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατέθεσαν στον Εφέτη ανακριτή, οι οικογένειες Μπόζο και Κυριακίδη, για τα Τέμπη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παβλίνι Μπόζο, βρέθηκε στον Άρειο Πάγο με την Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρο των δύο οικογενειών, ώστε να κάνουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, και να αιτηθούν αναβάθμιση κατηγορητηρίου και από παράβαση καθήκοντος να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Είχαν μαζί τους και υπόμνημα, όπου εξηγούν αναλυτικά τους λόγους του αιτήματός τους, ενώ κατέθεσαν έγγραφα και αποδεικτικά στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή.

Ο Άγγελος, ήρθε από την Ελβετία, μόνο για 2 ώρες, ώστε να κανει τη διαδικασία αυτή «για την ψυχή του πατέρα του».

Από την πλευρά της, η κα Χατζηκωνσταντίνου τόνισε ότι θα κάνουν κι άλλες νομικές κινήσεις προς τα πρόσωπα που ψήφισαν ώστε ο πρώην Υπουργός μεταφορών, Κ. Καραμανλής να κατηγορείται μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Άγγελος Μπόζο: «Ήρθα άυπνος από την Ελβετία για τα αυτονόητα»

«Ήρθα από την Ελβετία άυπνος, άφησα τη δουλειά μου για να κυνηγήσω τον Καραμανλή για τα αυτονόητα» δήλωσε έξω από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, εκφράζοντας την απαισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης.

«Εγώ ξέρω ότι αν οδηγήσω επικίνδυνα και χτυπήσω κάποιον, θα μπω φυλακή. Εδώ, με αυτό που έχει συμβεί, με τα τρένα που ήταν πραγματικά στον αέρα χωρίς κανένα σύστημα ασφάλειας, ο υπουργός είναι σπίτι του.

Δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν βλέπω να βρίσκουμε δίκιο, αν και μακάρι να βγω ψεύτης» σημείωσε.

Η δικηγόρος των οικογενειών Μπόζου και Κυριακίδη, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, εξήγησε τη νομική βάση της σημερινής κίνησης, τονίζοντας πως στόχος είναι να αποδοθούν οι πραγματικές κακουργηματικές ευθύνες.

«Τα τρένα ήταν τυφλά και το υπουργείο το ήξερε» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι είναι παράδοξο να διώκονται στελέχη της ΡΑΣ για κακουργήματα, αλλά ο υπουργός να αντιμετωπίζεται μόνο για πλημμέλημα λόγω της απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

«Γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη βαρύτητα των αδικημάτων και δεν τα απέδωσαν. Η σκέψη μας είναι να κινηθούμε δικαστικά εναντίον αυτών των βουλευτών. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα, έχει να κάνει με το ότι αυτές οι οικογένειες αγωνίζονται τρία χρόνια και νιώθουν κατηγορούμενοι αντί για πολιτικώς ενάγοντες» κατέληξε.