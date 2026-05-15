ΠΑΟΚ Κ19 – Άρης Κ19 1-0: Νταμπλούχος ο Δικέφαλος, ο Κυριαζίδης με κεφαλιά του χάρισε το Κύπελλο

Σε έναν τελικό με ένταση, δυνατές μονομαχίες και συγκλονιστικό φινάλε στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ λύγισε τον Άρη με 1-0, κατέκτησε το Κύπελλο Κ19 και έφτασε στο νταμπλ.

Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι, όμως στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κυριαζίδης έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας με εντυπωσιακή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και χαρίζοντας το τρόπαιο στον Δικέφαλο.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Αβράμπου ανέλαβε εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα ο Γραββάνης προσπάθησε να μπει επικίνδυνα στην περιοχή, όμως η άμυνα του Άρη αντέδρασε έγκαιρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Μεγάλες φάσεις από Αρετή και Χαρούπα

Στο 15’ ο Ιντρίζι επιχείρησε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά γλίστρησε την ώρα της εκτέλεσης, με την μπάλα να κοντράρει σε σώματα παικτών του Δικεφάλου και να καταλήγει κόρνερ. Η μεγαλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ ήρθε στο 17ο λεπτό, όταν ο Αρετής βγήκε απέναντι από τον Ρέγιες, ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Άρη πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση κρατώντας το μηδέν.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 20’ ο Ελευθεριάδης δοκίμασε το πόδι του, με τον Ρέγιες να μπλοκάρει σταθερά. Δέκα λεπτά αργότερα ο Τουρσουνίδης βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το τελείωμά του δεν είχε δύναμη και ο γκολκίπερ του Άρη δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει.

Στο 31’ ήταν η σειρά των «κιτρινόμαυρων» να απειλήσουν σοβαρά. Ο Χαρούπας σούταρε μέσα από την περιοχή και ο Τσιντσόλης του είπε «όχι» με σπουδαία επέμβαση. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους καταγράφηκε στο 45’, όταν ο Καραμανλής πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Άρης μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και στο 47ο λεπτό απείλησε με μακρινό σουτ του Παπασαραφιανού, όμως ο Τσιντσόλης μπλόκαρε σταθερά χωρίς πρόβλημα.

Η φάση του πέναλτι και η παρέμβαση του VAR

Η πιο καθοριστική στιγμή του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο σημειώθηκε στο 67’. Ο διαιτητής Μόσχου υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, θεωρώντας πως ο Ρέγιες στην έξοδό του βρήκε με γροθιά τον Τσίτσκα μέσα στην περιοχή. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη αντέδρασαν έντονα και ζήτησαν άμεσα έλεγχο της φάσης μέσω VAR.

Μετά από εξέταση στο βίντεο, ο διαιτητής άλλαξε την αρχική του απόφαση στο 70ο λεπτό και πήρε πίσω το πέναλτι.

Στη συνέχεια ο ρυθμός ήταν υψηλός. Στο 74’ ο Χοχλάκης δοκίμασε δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Μπαλντέ έγινε ιδιαίτερα απειλητικός στα τελευταία λεπτά, αρχικά στο 85’ με αριστερό σουτ από το όριο της περιοχής που δεν βρήκε στόχο και δύο λεπτά αργότερα με μονοκόματο τελείωμα μέσα από την περιοχή, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η λύτρωση με κεφαλιά του Κυριαζίδη

Τελικά, η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κυριαζίδης πήδηξε ψηλότερα από όλους και με υποδειγματική κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 και χαρίζοντας στον Δικέφαλο το τρόπαιο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ Κ19: Τσιντσόλης, Τσιότας (77’ Κυριαζής), Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γκιόκας (89’ Κάνιος), Γραββάνης (77’ Παπαδημητρίου), Τουρσουνίδης (61’ Στύλος), Μπαλντέ.

Άρης Κ19: Ρέγιες, Πεϊτσης (87’ Δούπατσης), Αντωνιάδης, Καμτσής, Σιταράς, Νινγκ, Ιντρίζι (87’ Κοντονικολάου), Παπασαραφιανός (77’ Μαυρόπουλος), Καραμανλής, Χαρούπας, Χοχλάκης (77’ Σουγιολτζής).

