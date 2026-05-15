MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επικοινωνία Μερτς-Τραμπ: “Το Ιράν πρέπει να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ένα «καλό τηλεφώνημα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο πρώτος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είχα ένα καλό τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την επιστροφή του από την Κίνα. Συμφωνούμε: το Ιράν πρέπει να έρθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα», επισήμανε ο Μερτς.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο συζητήθηκε ακόμη μια ειρηνική λύση για την Ουκρανία, ενώ οι δύο ηγέτες συντονίστηκαν ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

«Οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι στο πλαίσιο ενός ισχυρού ΝΑΤΟ», τόνισε ο καγκελάριος.

Ντόναλντ Τραμπ Φρίντριχ Μερτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Αποστόλης Τότσικας: Στην αρχή δυσκολευτήκαμε με τα παιδιά επειδή είναι δίδυμα, δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Λύκεια: Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Λευκώνα – Προμαχώνα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιράκ: Ο νέος πρωθυπουργός θέλει το κράτος να έχει το μονοπώλιο των όπλων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων το 2025 – Σε ποια περιοχή πωλείται ακόμη και πάνω από 6.000 ευρώ το τ.μ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Οι Πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή – Σημαντικό οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται πίεση