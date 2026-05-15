ΠΑΣΟΚ: Όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη, αναμένουμε δέσμευση Γεωργιάδη ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία του

Νέα επίθεση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα καταγγέλλει ο υπουργός Υγείας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νοίκιασε η οικογένειά του και μετά ο ίδιος στο Δημόσιο.

Στην ανακοίνωση του κόμματους της αντιπολίτευσης γίνεται λόγος για «προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης», ενώ αναφέρεται επίσης ο υπουργός «συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι».

Στο τέλος μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως «ακροδεξιό λασπολόγο» τον Άδωνι Γεωργιάδη και προαναγγέλλουν πως θα κινηθούν δια της νομικής οδού. «Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω απο την ασυλία του» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι «χορηγοί» του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων. Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές.

Το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων προσπαθεί να «στήσει» ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Εχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί… στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους.

Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω απο την ασυλία του.