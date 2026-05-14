Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την ονομασία “ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026” για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 στο Δασόκτημα Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δασοπυρόσβεσης (Δασαρχείο, Αστυνομία, Στρατός, Περιφέρεια, εθελοντές).

Η άσκηση είναι πανελλαδικής κλίμακας, πραγματοποιείται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και φέτος στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στο Δασόκτημα Ωραιοκάστρου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διενέργειας της άσκησης αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε πραγματικές συνθήκες με την κωδική ονομασία “ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026”, την Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 09.00, θα πραγματοποιηθεί προάσκηση σε δασική έκταση του Δήμου Ωραιοκάστρου – Δασόκτημα Ωραιοκάστρου θέση «Θέα» (40.746362, 22.905290) και την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, θα διεξαχθεί η άσκηση.

Κατά την διάρκεια της άσκησης θα γίνουν πτήσεις από εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (Καναντέρ), ενώ θα συμμετάσχουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και οχήματα του Στρατού.

Διευκρινίζεται προς τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή πανικού, καθώς πρόκειται για άσκηση δασοπυρόσβεσης.

Σημειώνεται επίσης ότι τις ημέρες διεξαγωγής της άσκησης (18 & 21/05/2026) απαγορεύονται οι πτήσεις drone στην περιοχή του Δασοκτήματος Ωραιοκάστρου.

Δήμος Ωραιοκάστρου

