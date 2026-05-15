Θεσσαλονίκη: “Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών” από σήμερα στο θέατρο Αριστοτέλειον για λίγες μόνο παραστάσεις

Η παράσταση “Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών” έρχεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το θέατρο Αριστοτέλειον, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Ο Άκης Σακελλαρίου υποδύεται τον Τζον Κήτινγκ, τον αντισυμβατικό καθηγητή που όλοι θα θέλαμε να είχαμε. Ο Τάσος Χαλκιάς ερμηνεύει το ρόλο του συντηρητικού διευθυντή Νόλαν.

Μαζί τους – το πιο σημαντικό – οι μαθητές, ο πυρήνας δηλαδή του έργου που απαρτίζεται από έναν επίλεκτο θίασο ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς.

«Δεν διαβάζουμε ή γράφουμε ποίηση για να δείξουμε εκκεντρικοί! Διαβάζουμε και γράφουμε ποίηση, επειδή ανήκουμε στο ανθρώπινο γένος και το ανθρώπινο γένος ξεχειλίζει από πάθος! Η ιατρική, η νομική, η διοίκηση επιχειρήσεων – ναι, αυτά είναι σεβαστά επαγγέλματα, απαραίτητα για να συνεχίζεται η ζωή… Η ποίηση, όμως, ο ρομαντισμός, η ομορφιά, ο έρωτας! –αυτά είναι που μας κρατάνε στη ζωή»!

Υπόθεση

Δεκαετία του ’60, ο αντισυμβατικός καθηγητής λογοτεχνίας Τζον Κήτινγκ, έρχεται να διδάξει στο συντηρητικό ιδιωτικό λύκειο Γουέλτον, όπου οι μαθητές μεγαλώνουν υπακούοντας στις αυστηρές, θεμελιώδεις αρχές του σχολείου: «Παράδοση! Τιμή! Πειθαρχία! Υπεροχή!». Ο κ. Κήτινγκ, με βασικό εργαλείο του την ποίηση, θα τους μάθει σταδιακά, πώς να αγνοούν τις προκαταλήψεις, τις συνήθειες και τις επιρροές, τις οποίες μας επιβάλλουν οι γονείς, οι παραδόσεις και η κοινωνία μας, πώς να έχουν τη δική τους οπτική στα πράγματα και πώς να επιτρέψουν στην πραγματική τους φύση να μιλήσει.

Ο αντισυμβατικός, αλλά ουσιαστικός τρόπος διδασκαλίας του, θα καταφέρει να εμπνεύσει τον καθένα από τους νεαρούς μαθητές, οι οποίοι, κάνοντας την προσωπική τους επανάσταση, θα ακολουθήσουν την κλίση τους ενάντια στο κατεστημένο.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 18:00

Συντελεστές :

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία – δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Μουσική: Μαρίζα Ρίζου

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κινησιολογία, χορογραφία: Φαίδρα Νταϊόγλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Πετροπούλου

Artwork, φωτογραφίες, trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Γεωργοπούλου

παραγωγή: ΣΚΑΦΙΔΑΣ – ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.

Παίζουν:

Άκης Σακελλαρίου, Τάσος Χαλκιάς, Γεράσιμος Σκαφίδας, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Νικόλας Παπαϊωάννου, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Στέφανος Παπατρέχας, Ζαχαρίας Γουέλα, Γιάννης Τομάζος, Τάσος Τυρογαλάς, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Βιβή Φωτοπούλου.

Προπώληση : more.com &στο ταμείο του θεάτρου Αριστοτέλειον (2310 262 051)

