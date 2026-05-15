Survivor: Προφυλακίστηκε ο καπετάνιος του ταχύπλοου που ακρωτηρίασε τον Σταύρο Φλώρο

Ο καπετάνιος του ταχύπλοου που τραυμάτισε τον παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλώρο, κρίθηκε προφυλακιστέος από τις δικαστικές αρχές στον Άγιο Δομίνικο.

Ο χειριστής του σκάφους «Adrien III», Γουόκερ Νάθαν Πολάνκο Μοράλες, είχε συλληφθεί αμέσως μετά το ναυτικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του 22χρονου.

Μετά την παραπομπή του στη δικαιοσύνη, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και πλέον αναμένεται να γίνει γνωστό το κατηγορητήριο.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος

Ο Σταύρος Φλώρος είναι μελισσοκόμος από την Καβάλα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο νεαρός τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο τη στιγμή που ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Σήμερα ο Σταύρος Φλώρος εμφανίστηκε χαμογελαστός στο κρεβάτι του στον θάλαμο νοσηλείας στην πρώτη του φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε.