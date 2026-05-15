MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Survivor: Προφυλακίστηκε ο καπετάνιος του ταχύπλοου που ακρωτηρίασε τον Σταύρο Φλώρο

|
THESTIVAL TEAM

Ο καπετάνιος του ταχύπλοου που τραυμάτισε τον παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλώρο, κρίθηκε προφυλακιστέος από τις δικαστικές αρχές στον Άγιο Δομίνικο.

Ο χειριστής του σκάφους «Adrien III», Γουόκερ Νάθαν Πολάνκο Μοράλες, είχε συλληφθεί αμέσως μετά το ναυτικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του 22χρονου.   

Μετά την παραπομπή του στη δικαιοσύνη, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και πλέον αναμένεται να γίνει γνωστό το κατηγορητήριο.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος

Ο Σταύρος Φλώρος είναι μελισσοκόμος από την Καβάλα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο νεαρός τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο τη στιγμή που ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Σήμερα ο Σταύρος Φλώρος εμφανίστηκε χαμογελαστός στο κρεβάτι του στον θάλαμο νοσηλείας στην πρώτη του φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε.

Survivor Σταύρος Φλώρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 23 ώρες πριν

Άνοιξαν οι πύλες της 9ης Art Thessaloniki Fair με πάνω από 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες και τιμώμενη καλλιτέχνη τη Βάνα Ξένου

MEDIA NEWS 6 λεπτά πριν

Survivor: Προφυλακίστηκε ο καπετάνιος του ταχύπλοου που ακρωτηρίασε τον Σταύρο Φλώρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άρης: Επέστρεψε ο Πέρεθ, χαμόγελα για Σούντμπεργκ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θρίλερ στα Σπάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονη για εμπρησμό σε σούπερ μάρκετ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στην παραλία – Πότε αρχίζει