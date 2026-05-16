MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης επί της 20ης Επαρχιακής Οδού (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επαρχιακής Οδού 2 προς Χορτιάτη) πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα υλοποιούνται μέχρι και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07.00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες επί της 20ης Επαρχιακής Οδού, επί της 20ης Επαρχιακής Οδού (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επ. Οδού 2 προς Χορτιάτη) από τη διασταύρωση για Αγ. Βασίλειο έως τον οικισμό Αγ. Βασίλειο με κατεύθυνση από και προς τη Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ιαπωνία: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο τμήμα της χώρας

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δύσκολες ώρες για τον Κώστα Σόμμερ – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο άνδρας που σκότωσε τον 54χρονο στα Κύμινα – “Πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο”

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τσεχία: Έπιασαν τον άνδρα που έκλεψε κάρα αγίας από εκκλησία – Ετοιμαζόταν να πετάξει το λείψανο σε ποτάμι

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Σέρρες: Ένταση ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ στον Προμαχώνα – Βίντεο