Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 – Η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας και της Κύπρου
Στη «μάχη» του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη θα «ριχτεί» ο Akylas και η Αντιγόνη, που κατάφεραν να προκριθούν από τον Α’ και τον Β΄ Ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού.
Ο Akylas με το «Ferto» εξασφάλισε την πρόκρισή του από τον Α’ Ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Στον τελικό θα βρεθεί και η Κύπρος, καθώς η Antigoni κατάφερε να κερδίσει το κοινό και τις επιτροπές με το «JALLA».
Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026
1.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
2.Γερμανία: Sarah Engels – Fire
3.Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
4.Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
5.Αλβανία: Alis – Nân
6.Ελλάδα: Akylas – Ferto
7.Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
8.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
9.Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
10.Μάλτα: AIDAN – Bella
11.Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
12.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
13.Κροατία: LELEK – Andromeda
14.Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
15.Γαλλία: Monroe – Regarde !
16.Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
17.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
18.Πολωνία: ALICJA – Pray
19.Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
20.Σουηδία: FELICIA – My System
21.Κύπρος: Antigoni – JALLA
22.Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
23.Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
24.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
25.Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Τι ώρα θα δείτε τον μεγάλο τελικό
Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 με σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.
Παράλληλα, η Klavdia θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.
Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.
