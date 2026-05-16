Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 – Η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας και της Κύπρου

Στη «μάχη» του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη θα «ριχτεί» ο Akylas και η Αντιγόνη, που κατάφεραν να προκριθούν από τον Α’ και τον Β΄ Ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Ο Akylas με το «Ferto» εξασφάλισε την πρόκρισή του από τον Α’ Ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Στον τελικό θα βρεθεί και η Κύπρος, καθώς η Antigoni κατάφερε να κερδίσει το κοινό και τις επιτροπές με το «JALLA».

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026

1.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2.Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3.Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4.Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

5.Αλβανία: Alis – Nân

6.Ελλάδα: Akylas – Ferto

7.Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9.Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

10.Μάλτα: AIDAN – Bella

11.Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13.Κροατία: LELEK – Andromeda

14.Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15.Γαλλία: Monroe – Regarde !

16.Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

17.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18.Πολωνία: ALICJA – Pray

19.Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20.Σουηδία: FELICIA – My System

21.Κύπρος: Antigoni – JALLA

22.Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

23.Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

24.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

25.Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Τι ώρα θα δείτε τον μεγάλο τελικό

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 με σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Παράλληλα, η Klavdia θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.