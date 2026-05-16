Θεσσαλονίκη: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη σε μία ιδιαίτερη μουσική βραδιά σήμερα στο Radio City

Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη το Σάββατο 16 Μαΐου στις 21:00, σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στο Θέατρο RADIO CITY, στη Θεσσαλονίκη υπέρ του Συνδέσμου Φίλων Αγίου Παντελεήμονα ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη απαγγέλλει στίχους των μεγάλων Ελλήνων ποιητών και τραγουδά για πρώτη φορά επί σκηνής, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Στίχοι τραγουδιών Νίκος Γκάτσος, Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Μάνος Ελευθερίου και Λευτέρης Παπαδόπουλος, των ποιητών που έθεσαν τον κανόνα του καλού ελληνικού τραγουδιού.

Μια βραδιά γεμάτη μελωδίες των Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και Ηλίας Ανδριόπουλος:

Αχ έλα, Στα περβόλια, Άρνησις, Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα, Ο Γιάννης ο Φονιάς, Τ’ Αστέρι του Βοριά, Αθανασία, Κεμάλ, Αύριο πάλι, Ραλλού, Άσπρη μέρα και για μας, Χάρτινο το Φεγγαράκι, Αθήνα, Ήταν καμάρι της αυγής είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους των τραγουδιών που θα ακουστούν, πλαισιωμένοι από ένα λιτό αλλά στιβαρό μουσικό σχήμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μανώλης Μητσιάς Τραγούδι

Διαβάζει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Αχιλλέας Γουάστωρ Πιάνο

Ηρακλής Ζάκκας Μπουζούκι, μαντολίνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ

ΩΡΑ: 21:00

RADIOCITY Φάληρο, Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Παρασκευοπούλου 9, Θεσσαλονίκη

& ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ RADIOCITY τηλέφωνο θεάτρου 2313254500

Και ηλεκτρονικά:

https://www.ticketservices.gr/event/thessaloniki-manolis-mitsias-karyofyllia-karabeti/?lang=el