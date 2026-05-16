Διανυκτέρευσαν έξω από γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ένα… ρολόι – Δείτε βίντεο
Φρενίτιδα επικρατεί σε δεκάδες Θεσσαλονικείς οι οποίοι από χθες το πρωί στήθηκαν έξω από γνωστό κατάστημα με ρολόγια στο κέντρο της πόλης ώστε να περιμένουν την σημερινή ημέρα.
Ο λόγος; Ένα νέο ρόλοι της γνωστής εταιρείας το οποίο λανσάρετε και όπως φαίνεται πολλοί είναι αυτοί που θέλουν διακαώς να το αποκτήσουν, καθώς πρόκειται για limited έκδοση.
Πολλοί πολίτες όπως θα δείτε και στο βίντεο έφεραν και τις καρέκλες τους ενώ περιμένουν να ανοίξει σήμερα, που θα ξεκινήσει να πωλείται το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο αναμένεται να γίνει ανάρπαστο.
