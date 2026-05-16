Θεσσαλονίκη: Ανοιχτή συζήτηση για την ενημέρωση και τη στήριξη γύρω από τη νόσο της κοιλιοκάκης σήμερα στο Βαφοπούλειο

Ανοιχτή συζήτηση με στόχο την ενημέρωση, την κατανόηση και τη στήριξη γύρω από τη νόσο της κοιλιοκάκης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Δράση για την Κοιλιοκάκη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 18:30, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Βαφόπουλου 5, Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την Κοιλιοκάκη.

Τις ερωτήσεις θα απαντήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες:

Δρ. Αχιλλέας Τσιμπερίδης, Γαστρεντερολόγος – Διδάκτωρ Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Β’ Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ. ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χριστίνα Μαστορή, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος ΜΡΗ

Βαρβάρα Μπασάνου, Ψυχολόγος – Συστημική θεραπεύτρια

Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο actionceliac@gmail.com ή να τις απευθύνεται στους ειδικούς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η παρουσία σας θα δώσει αξία και δύναμη σε αυτή την προσπάθεια.