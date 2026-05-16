Το Ωδείο Άνω Πόλης γιορτάζει 20 χρόνια με επετειακή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Την επέτειο των 20 χρόνων συνεχούς παρουσίας στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας γιορτάζει το Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης με μια μεγάλη επετειακή συναυλία, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 17ης Μουσικής Εβδομάδας του Ωδείου και αποτελεί την κορύφωση των φετινών δράσεων, με τη συμμετοχή όλων των Μουσικών Συνόλων του

Στη σκηνή θα παρουσιαστεί ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Ορχήστρας Πνευστών, της Μικτής και της Παιδικής Χορωδίας, της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής, της Λαϊκής Ορχήστρας, του Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής, της Ορχήστρας Φλάουτων «Συναυλητές» και Συνόλων Τραγουδιού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ως σολίστ καθηγητές και διακεκριμένοι σπουδαστές του Ωδείου.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη διεύθυνση της συναυλίας έχει ο Παναγιώτης Διαμαντής.

Το Ωδείο Άνω Πόλης διατηρεί διαχρονική συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραγωγές και στον διεθνή κύκλο μουσικής δωματίου. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, όπως το ΚΘΒΕ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και διεθνείς οργανισμούς και φεστιβάλ στην Ιταλία και την Αυστρία.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες του εξωτερικού, όπως το Atheaneum Concert Hall στο Βουκουρέστι και το NDK – National Palace of Culture στη Σόφια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 7€

