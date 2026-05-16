MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ωδείο Άνω Πόλης γιορτάζει 20 χρόνια με επετειακή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την επέτειο των 20 χρόνων συνεχούς παρουσίας στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας γιορτάζει το Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης με μια μεγάλη επετειακή συναυλία, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 17ης Μουσικής Εβδομάδας του Ωδείου και αποτελεί την κορύφωση των φετινών δράσεων, με τη συμμετοχή όλων των Μουσικών Συνόλων του

Στη σκηνή θα παρουσιαστεί ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Ορχήστρας Πνευστών, της Μικτής και της Παιδικής Χορωδίας, της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής, της Λαϊκής Ορχήστρας, του Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής, της Ορχήστρας Φλάουτων «Συναυλητές» και Συνόλων Τραγουδιού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ως σολίστ καθηγητές και διακεκριμένοι σπουδαστές του Ωδείου.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη διεύθυνση της συναυλίας έχει ο Παναγιώτης Διαμαντής.

Το Ωδείο Άνω Πόλης διατηρεί διαχρονική συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραγωγές και στον διεθνή κύκλο μουσικής δωματίου. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, όπως το ΚΘΒΕ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και διεθνείς οργανισμούς και φεστιβάλ στην Ιταλία και την Αυστρία. 

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες του εξωτερικού, όπως το Atheaneum Concert Hall στο Βουκουρέστι και το NDK – National Palace of Culture στη Σόφια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 7€

https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3626

Θεσσαλονίκη Ωδείο Άνω Πόλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων το 2025 – Σε ποια περιοχή πωλείται ακόμη και πάνω από 6.000 ευρώ το τ.μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Μετά το κόλπο της ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών, ας δούμε τι γίνεται και με τα κόκκινα δάνεια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Καπάκια κατσαρόλας: Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τα λίπη χωρίς κόπο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ακούραστος ο Νόιερ: Ανανέωσε για ακόμα μια χρονιά με τη Μπάγερν Μονάχου

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Ακύλας στη Deutsche Welle: Μαγική η εμπειρία της Eurovision, συγκινήθηκα και έκλαψα από χαρά όσο ποτέ άλλοτε