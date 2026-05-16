Δ. Δέλτα: Εκδήλωση σήμερα για την χρήση κράνους με την Λέσχη Harley Davidson

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ» διοργανώνουν ο Δήμος Δέλτα και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Λέσχη Ελλάδος HARLEY DAVIDSON.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στην Κοινότητα Ανατολικού του Δήμου Δέλτα.

Πρόκειται για μια δράση με επίκεντρο την οδική ασφάλεια και την αξία της πρόληψης, με στόχο την ενημέρωση, την αφύπνιση, την εκπαίδευση αλλά και τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών μέσα από βιωματικές παρεμβάσεις και καλλιτεχνικές παρουσίες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι:

  • ο παραολυμπιονίκης κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης,
  • ο χοροθεραπευτής και νοσηλευτής ΜΕΘ Paris Nagual,
  • ο διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Motothesis» Θωμάς Κακαδιάρης,
  • η υπεύθυνη της παιδικής χορωδίας του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Ματθαία Σπιταδάκη
  • και ο μουσικοσυνθέτης Άρης Κεραμάρης.

Μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες, τις παρεμβάσεις και τα μηνύματα των συμμετεχόντων, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Ο Δήμος Δέλτα συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την πρόληψη, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ασφάλεια όλων.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

