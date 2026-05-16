Έλενα Τσαγκρινού για τη συμμετοχή της στη Eurovision: Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει μέχρι στιγμής

Τη δική της συμμετοχή στη Eurovision πριν από πέντε χρόνια θυμήθηκε η Έλενα Τσαγκρινού. Η τραγουδίστρια είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2021 με το κομμάτι El Diablo, φτάνοντας στη 16 θέση. Αν και η κυπριακή αποστολή δεν είχε βρεθεί τότε ψηλά, η Έλενα Τσαγκρινού έκανε λόγο για μία μοναδική εμπειρία. Όπως είπε, ήταν ό,τι καλύτερο έχει κάνει στη μέχρι τώρα πορεία της.

«Μοναδική εμπειρία για μένα. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει μέχρι στιγμής. Ψυχολογικά πάνω στη σκηνή έδωσα τα πάντα. Το 2021 ήταν μία δύσκολη χρονιά λόγω Covid, αλλά δεν πτοηθήκαμε καθόλου και η ψυχολογία μας ήταν στον Θεό, παρόλο που η θέση δεν ήταν τόσο καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης για τη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, την Antigoni Buxton, η Έλενα Τσαγκρινού εξήγησε πως από πολύ νωρίς είχε αντιληφθεί πως διαθέτει ταμπεραμέντο. «Την Antigoni την έχω γνωρίσει 4-5 χρόνια πριν. Έχουμε πιει μαζί καφέ και έχω καταλάβει το ταμπεραμέντο της. Ξέρω πολύ καλά τι παιδί είναι. Η Antigoni το άξιζε, θεωρώ, να έχει τη συμμετοχή της στην Κύπρο και ένα τραγούδι τόσο αβανταδόρικο που μας θυμίζει και Ελλάδα και Κύπρο», σημείωσε.

Για όσους συγκρίνουν την Antigoni Buxotn με την Ελένη Φουρέιρα, η Έλενα Τσαγκρινού τόνισε πως δεν τίθεται θέμα σύγκρισης: «Δεν νομίζω ότι καμία μοιάζει με την Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα είναι μοναδική. Η Antigoni είναι ένα άλλο πρότζεκτ, μία άλλη προσωπικότητα και παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Πάρα πολύ σέξι, πάρα πολύ δυναμική. Μου άρεσε πάρα πολύ».

Όσον αφορά στην ελληνική συμμετοχή με τον Aκύλα και το Ferto, η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με την παρουσία του: «Πιστεύω θα το φέρει, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και για τον Ακύλα, φέτος θέλουμε όλοι να το φέρει ο Ακύλας. Ένα παιδί με τόση αυτοπεποίθηση και αυτός βγήκε έτσι, έκανε το show του. Λες και έκανε ένα performance στο σπίτι του».