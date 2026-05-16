Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το κόμμα του μέσα στον Μάιο – Η πιθανή ημερομηνία

THESTIVAL TEAM

Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και σύμφωνα με πληροφορίες εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη μεγάλη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου.

Οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα από το στρατηγείο του στη λεωφόρο Αμαλίας και τα γραφεία στη Φιλελλήνων εργάζονται πυρετωδώς ώστε όλα να είναι έτοιμα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος τέλος Μαΐου.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το πρωί του Σαββάτου (16.5.26) μια αινιγματική ανάρτηση στα social media με ένα βίντεο γεμάτο σχόλια από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι γράφουν ενθουσιασμένοι «σε περιμένουμε», «γύρνα πίσω» κ.α.

Στο τέλος του βίντεο εμφανίζονται τα εξής λόγια: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…». Ο Μάης φαντάζει πιο κατάλληλος μήνας…

Πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα newsit.gr αναφέρουν πως η επίμαχη ημερομηνία έχει βρεθεί και δεν είναι άλλη από την Τρίτη 26 Μαΐου, ενώ φαίνεται να έχει βρεθεί και το ιδανικό μέρος. Έτσι, στις 26 Μαΐου στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του, ενώ στο πλευρό του θα έχει τους νέους συνεργάτες του. Στη συνέχεια θα ανέβει στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη του κόμματος για την υπογράψουν οι υποστηρικτές του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο αρχικός σχεδιασμός για τη δημιουργία του νέου κόμματος τοποθετούνταν τον Σεπτέμβριο ή ακόμα και τέλη Ιουνίου, ωστόσο το κλίμα των τελευταίων ημερών και δη η εκλογική ετοιμότητα στην οποία φαίνεται να μπαίνει η κυβέρνηση, ώθησαν το επιτελείο Τσίπρα να αλλάξει τα αρχικά του σχέδια.

Όσον αφορά το όνομα του νέου φορέα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη επιλεγεί και θα εκφράζει τον ενωτικό χαρακτήρα της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας.

Σημειώνεται πως λίγες μέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου, η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι η χώρα θα βρεθεί με δυο νέα και εντελώς διαφορετικά κόμματα μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, τα οποία θα αλλάξουν άρδην το πολιτικό σκηνικό.

