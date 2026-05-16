Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης στο Κορδελιό

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 44 και 59 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορδελιού, όπου κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι κατείχαν δύο συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 251,1 γραμμαρίων.

Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα στο οποίο επέβαιναν, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούνταν ως μέσο διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση.

