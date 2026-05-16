Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 60χρονου για κατοχή κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και 1.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 60χρονου αλλοδαπού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς παρέλαβε πλαστικό κυλινδρικό δοχείο το οποίο περιείχε οκτώ αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης.

Κατά την επιχείρηση των αστυνομικών κατασχέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.