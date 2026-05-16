Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.