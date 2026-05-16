Χρυσοχοΐδης: Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά και τα ηλεκτρικά πατίνια να έχουν κόφτη

Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων «γουρουνών» στα νησιά, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ επικίνδυνα οχήματα».

Ο υπουργός παρουσίασε το νέο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια, με υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας για τα πατίνια, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, ζητώντας «ελεγχόμενη πρόσβαση» στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ειδικότερα, ο υπουργός τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας «δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν», ενώ αναφέρθηκε ακόμη στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια, την οδική ασφάλεια, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε «μεμονωμένα» τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις φοιτητικές εκλογές. Όπως είπε, οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

«Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Χρειάζεται ασφάλεια στα πανεπιστήμια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον «δεν υπάρχουν καταλήψεις πουθενά στην Ελλάδα» και ότι τα ιδρύματα λειτουργούν πλέον με καλύτερους όρους ασφάλειας. Ειδική αναφορά έκανε στο ΕΜΠ, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν κάμερες και είναι ένας σύγχρονος χώρος όπου διδάσκοντες και φοιτητές μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια».

Θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για «πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους» και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά

Αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχαία στα νησιά, ο υπουργός έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής για τη μη χρήση κράνους. «Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε, ενώ για τις «γουρούνες» δήλωσε ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ επικίνδυνες».

Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. «Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», είπε, παραδεχόμενος πάντως ότι «ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. «Το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτικών αστυνομιών.

Η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή

Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρομά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοϊδης έκανε λόγο για «μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες.

«Δεν στοχοποιούμε κανέναν, αλλά η εγκληματικότητα είναι ξεχωριστό ζήτημα», δήλωσε, περιγράφοντας εικόνες ακραίας υποβάθμισης στους οικισμούς. Όπως αποκάλυψε, σε πολλές περιοχές υπάρχουν μόνιμες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινά επιχειρήσεις για όπλα, ναρκωτικά και ρευματοκλοπές.

«Έχω βάλει στόχο οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας», τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία «όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται».