Έργα ασφαλτοστρώσεων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ ενισχύουν το οδικό δίκτυο στις Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά συνεχίζει με συνέπεια και σχέδιο τις παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων συνολικού ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

Στο πλαίσιο του βασικού προγράμματος ασφαλτοστρώσεων, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκαν εργασίες σε πολλές περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα:

• στο Καβαλάρι,

• στα Λαγυνά,

• στην Κριθιά,

• στη Χρυσαυγή,

• στο Κρυονέρι,

• στον Σοχό,

• στις Πέντε Βρύσες,

• στο Πολυδένδρι Λαγκαδά,

• καθώς και σε μέρος της πόλης του Λαγκαδά.

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ξυλόπολη, όπου προβλέπεται να ακολουθήσουν και επιπλέον εργασίες το επόμενο διάστημα, όπως και στην πόλη του Λαγκαδά.

Παράλληλα, μέσω δεύτερου έργου ύψους 700.000 ευρώ, προγραμματίζονται σημαντικές παρεμβάσεις σε κομβικούς οδικούς άξονες του Δήμου, όπως:

• ο δρόμος που οδηγεί στα Πετροκέρασα,

• και ο δρόμος που συνδέει την Αρετή με τον Λοφίσκο.

«Ξέρουμε καλά ότι δεν λύνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως δουλεύουμε οργανωμένα, με σχέδιο, προτεραιότητες και παρεμβάσεις που αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Διασφαλίσαμε πόρους και συνεχίζουμε σταθερά να βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο, από την πόλη του Λαγκαδά έως και τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου μας», τονίζει η Δήμαρχος Λαγκαδά, κα. Νίκη Ανδρεάδου.

Οι παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης δεν αφορούν μόνο την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Αφορούν την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών, τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης, την καλύτερη πρόσβαση των κατοίκων και συνολικά την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κάθε γειτονιά και κοινότητα.