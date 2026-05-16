MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας – Έλεγχοι σε δεκάδες άτομα και οχήματα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε οικισμό της Περαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή προσωπικού από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 82 άτομα και 62 οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης:

βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα,
ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες για πέντε περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Όπως επισημαίνεται από τις αρχές, αντίστοιχες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων το 2025 – Σε ποια περιοχή πωλείται ακόμη και πάνω από 6.000 ευρώ το τ.μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τα Σκόπια και τη Σερβία – Το κοινό ανακοινωθέν

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Eurovision 2026: Έπεσε στην 3η θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποια χώρα “σκαρφάλωσε” στην 2η θέση

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: “Μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Πειραιάς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 24χρονης φοιτήτριας που έπεσε από τον 7ο όροφο

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

“Μαγικά μανιτάρια” και κατάθλιψη: Κλινική μελέτη στην Ελλάδα εξετάζει τη θεραπευτική δράση της ψιλοσίνης