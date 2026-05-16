Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας – Έλεγχοι σε δεκάδες άτομα και οχήματα

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε οικισμό της Περαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή προσωπικού από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 82 άτομα και 62 οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης:

βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα,

ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες για πέντε περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Όπως επισημαίνεται από τις αρχές, αντίστοιχες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.