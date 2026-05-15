Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΘΙ και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), μεταξύ του ΚΕΘΙ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και την πρόληψη και αντιμετώπιση σεξιστικών συμπεριφορών, ιδίως στο πεδίο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΙ, Δρ. Ελένη Ζενάκου, και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδιας για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Έλενας Ράπτη.

Η συνεργασία των δύο φορέων εδράζεται στην κοινή αναγνώριση της ανάγκης ενίσχυσης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα, τη διδασκαλία, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων και των διακρίσεων, καθώς και στην προώθηση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος συμπεριληπτικού, ασφαλούς και απαλλαγμένου από σεξισμό.

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ΚΕΘΙ και ΠΑ.Δ.Α., ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων, η διαβούλευση για την καταγραφή προτάσεων και πιθανών θεσμικών παρεμβάσεων, καθώς και η συνδιοργάνωση πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην εργασιακή στήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση φοιτητριών και γυναικών αποφοίτων του Πανεπιστημίου, με έμφαση στην ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώματα, στην αναγνώριση και αντιμετώπιση έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας και στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους πορείας με την οπτική του φύλου.

Στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρευρέθηκαν, από την πλευρά του ΚΕΘΙ, η κ. Ασημίνα Γιολδάση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, και η κ. Κατερίνα Δρούγα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ερευνών και Υλοποίησης Προγραμμάτων. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρευρέθηκαν επίσης η κ. Κωνσταντίνα Σκλάβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΠΑ.Δ.Α., και η κ. Δέσποινα Κομπότη, Λέκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και μέλος της Επιτροπής.

Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο σταθερών θεσμικών συνεργειών που αναπτύσσει το ΚΕΘΙ με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχοντας ήδη υπογράψει αντίστοιχα Πρωτόκολλα Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Μέσα από τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της θεσμικής δράσης, το ΚΕΘΙ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού, συμπερίληψης και μηδενικής ανοχής απέναντι στις έμφυλες διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη δήλωσε: ««Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και έμφυλης βίας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας. Η συνεργασία του ΚΕΘΙ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της θεσμικής παρέμβασης σε ζητήματα ισότητας. Η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς στερεότυπα και αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Μέσα από συνέργειες όπως αυτή, ενισχύουμε την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των νέων γυναικών, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο και δικαιότερο περιβάλλον για τη νέα γενιά».

Από πλευράς της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΙ Δρ Ελένη Αν. Ζενάκου, δήλωσε: «Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στον χώρο της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το ΚΕΘΙ συνεχίζει με συνέπεια να εργάζεται για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στερεότυπα και βία, επενδύοντας στη γνώση, τη συνεργασία και τη θεσμική δικτύωση με φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών»

Τέλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, τόνισε: «Το Μνημόνιο αυτό επισφραγίζει τη βούληση των δύο φορέων να αναπτύξουν κοινές δράσεις στους τομείς της ισότητας των φύλων, της συμπερίληψης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας, της επιμόρφωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του Πανεπιστημίου και τη διασύνδεσή του με φορείς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προάσπιση των ίσων ευκαιριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».