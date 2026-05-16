MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Antigoni Buxton λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision: Κύπρο μου, προσεύχομαι να σε κάνω περήφανη

|
THESTIVAL TEAM

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, η Antigoni Buxton προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να κρατάει την κυπριακή σημαία. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως αυτό για το οποίο προσεύχεται είναι να κάνει περήφανη τη χώρα με την εμφάνισή της.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που κρατώ περήφανα ψηλά την κυπριακή σημαία και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, Κύπρος μου, έχεις την καρδιά μου. Προσεύχομαι να μπορέσω να σε κάνω περήφανη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Eurovision 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πειραιάς: “Ήμουν στο μπάνιο”, κατέθεσε ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Akylas: Τον Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω, έναν μήνα μετά γράψαμε το “Ferto”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Καπάκια κατσαρόλας: Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τα λίπη χωρίς κόπο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κρήτη: “Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές, άνοιξε τα μάτια, έκλαψε και λιποθύμησε” κατέθεσε 19χρονη για τον 3χρονο Άγγελο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας – Έλεγχοι σε δεκάδες άτομα και οχήματα

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Survivor: Προφυλακίστηκε ο καπετάνιος του ταχύπλοου που ακρωτηρίασε τον Σταύρο Φλώρο