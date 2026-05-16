MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι Πρυτάνεις των ελληνικών ΑΕΙ συναντώνται στο Aristotle Innovation Forum για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εποχή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση θα αναδείξει η εκδήλωση, με τίτλο «Πανεπιστήμια στην Ψηφιακή Εποχή», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρες 10:00 με 11:00, στο Περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθώς και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Aristotle Innovation Forum ΑΕΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 ώρες πριν

Σεισμός στον Γουδουρά Λασιθίου μεγέθους 3,5 Ρίχτερ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,99% οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Μάρτιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

“Μαζί για την Ελλάδα του 2030”: Το βίντεο που άνοιξε το 16ο Συνέδριο της ΝΔ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Η ΕΛΑΣ σφράγισε χώρο όπου λειτουργούσε παράνομα σύνδεσμος οπαδών στην Αθήνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συνελήφθη 24χρονος στην Κω για εκδικητική πορνογραφία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων το 2025 – Σε ποια περιοχή πωλείται ακόμη και πάνω από 6.000 ευρώ το τ.μ.