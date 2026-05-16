Οι Πρυτάνεις των ελληνικών ΑΕΙ συναντώνται στο Aristotle Innovation Forum για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εποχή

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση θα αναδείξει η εκδήλωση, με τίτλο «Πανεπιστήμια στην Ψηφιακή Εποχή», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρες 10:00 με 11:00, στο Περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθώς και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.