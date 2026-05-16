Πειραιάς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 24χρονης φοιτήτριας που έπεσε από τον 7ο όροφο

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση θανάτου της 24χρονης φοιτήτριας, η οποία έπεσε στο κενό από διαμέρισμα 7ου ορόφου στον Πειραιά, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και επικρατέστερο μέχρι στιγμής εκείνο της αυτοχειρίας.

Ο 50χρονος σύντροφός της, που βρισκόταν στο διαμέρισμα το βράδυ της τραγωδίας, προσήχθη και έδωσε πολύωρη κατάθεση στους αστυνομικούς, πριν αφεθεί ελεύθερος τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστήριξε ότι το ζευγάρι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του και πως πριν από λίγες ημέρες είχαν επιστρέψει από ταξίδι στη Γαλλία.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, το βράδυ της Παρασκευής βρίσκονταν στο σπίτι τους και παρακολουθούσαν ταινία, όταν η 24χρονη παραπονέθηκε ότι δεν αισθανόταν καλά. Ο ίδιος πρότεινε να της φέρει κάτι από φαρμακείο, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, ο 50χρονος πήγε να κάνει μπάνιο. Εκείνη τη στιγμή η νεαρή γυναίκα ντύθηκε, βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας.

Οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε επεισόδιο εντός του διαμερίσματος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, το ζευγάρι δεν είχε δώσει αφορμές ή ενδείξεις έντασης στη μεταξύ τους σχέση.

Κρίσιμο ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο και τις ηλεκτρονικές συσκευές της 24χρονης, τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι Αρχές θα εξετάσουν συνομιλίες, μηνύματα και επαφές των τελευταίων ημερών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν πλήρως το ενδεχόμενο ατυχήματος, αν και – σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις – το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται.