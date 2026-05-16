“Για σένα η καρδιά μου τραγουδεί…”: Ένα μουσικό ταξίδι με έργα Ελλήνων συνθετών σήμερα στο Δημαρχείο Πανοράματος

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και το Δημοτικό Ωδείο παρουσιάζει το ρεσιτάλ φωνής και πιάνου με τίτλο «Για σένα η καρδιά μου τραγουδεί…», μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον πλούτο και την πολυμορφία της ελληνικής λόγιας μουσικής. Μέσα από δεκαέξι επιλεγμένα τραγούδια, η σοπράνο Σιρανούς Τσαλικιάν και ο πιανίστας Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος υφαίνουν μια πολυεπίπεδη μουσική αφήγηση, όπου το λυρικό στοιχείο συναντά τη δραματικότητα και η παράδοση συνομιλεί με τη λόγια δημιουργία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» (Δημαρχείο Πανοράματος) με ελεύθερη είσοδο.

Η συναυλία φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τη δημιουργία της Ελληνικής Εθνικής Σχολής, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές και κοσμοπολίτικες επιρροές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική μουσική ταυτότητα. Πρόκειται για μια ξεχωριστή ευκαιρία ανάδειξης της ελληνικής φωνητικής δημιουργίας, φωτίζοντας τη λυρική, δραματική και βαθιά ανθρώπινη διάστασή της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα σημαντικών Ελλήνων συνθετών, όπως οι Καλομοίρης, Σκαλκώτας, Ριάδης, Παλλάντιος, Παπαϊωάννου, Λαμπελέτ, Πονηρίδης, Σαμάρας, Ευαγγελάτος, Σπάθης, Πετρίδης, Ρόδιος, Θυμής και Μπαλτάς, σε μελοποιήσεις που αντλούν από την ποίηση, το δημοτικό τραγούδι και την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση.

Η συναυλία διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες που συγκροτούν μια ενιαία αφηγηματική εμπειρία: