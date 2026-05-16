Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς θα κάνετε ένσταση αν δεν πήρατε επιταγή

Αναρτήθηκαν χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων – Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της, www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών:

https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-2026-2027/4691o2-2la-diaugia-prosklhsh.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων 

Προσωρινό Μητρώο Πολύτεκνων Δικαιούχων – Ωφελουμένων

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Ωφελουμένων Μελών

Προσωρινός Πίνακας μη Επιλεγομένων Δικαιούχων λόγω μοριοδότησης

