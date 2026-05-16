Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19-20 Μαΐου – Θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο

Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19-20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν θα συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει επίσης το Κρεμλίνο. Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση σε ανώτατο επίπεδο καθώς και συμφωνίες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα έρχεται μετά τις επαφές που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, με την τελευταία επαφή να είναι στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Επίσης, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα εισβάλλει στην Ουκρανία.

