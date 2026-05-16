Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονη για ρευματοκλοπή σε εστιατόριο στο κέντρο

Στη σύλληψη μίας 30χρονης αλλοδαπής προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από υπόθεση ρευματοκλοπής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής καθώς φέρεται να ήταν υπεύθυνη εστιατορίου σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε παραβίαση σφραγίδων που είχε τοποθετήσει η ΔΕΔΔΗΕ στον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 30χρονη προέβαινε σε παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ρευματοκλοπής.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

