Survivor: Ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε στην Ελλάδα – Η αντίδραση του όταν τον ρώτησαν αν αισθάνεται ήρωας

Ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου εκτός αγωνιστικού χώρου στο Survivor.

Ο πρώην παίκτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, τονίζοντας πως η σκέψη όλων βρίσκεται στον 22χρονο παίκτη.

«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί. Ο Σταύρος είναι το μόνο πράγμα που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή κι εμένα και την παραγωγή», δήλωσε αρχικά ο Μάνος Μαλλιαρός στις τηλεοπτικές κάμερες.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον Σταύρο Φλώρο και την οικογένειά του. «Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία, ο Σταύρος είναι καλά, σε καλό νοσοκομείο. Θα έρθει σύντομα. Η διάθεσή του είναι καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αισθάνεται ήρωας, καθώς έχει γραφτεί ότι έσωσε τη ζωή του συμπαίκτη του, ο Μάνος Μαλλιαρός αντέδρασε αμήχανα, σκύβοντας το κεφάλι και απαντώντας λιτά: «Όχι, καλά είμαι».