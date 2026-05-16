Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας Αλ Χαντάντ
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής του πτέρυγας Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ πέθανε, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο στη Γάζα.
Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες στην Πόλη της Γάζας δήλωσαν ότι τζαμιά στο βόρειο τμήμα της πόλης ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς “έπεσε μάρτυρας”.
Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς που σκοτώνεται από ισραηλινά πυρά μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που συνήφθη με την υποστήριξη των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.
Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει τον θάνατο του Χαντάντ, επισήμανε το Reuters.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Ωστόσο, δεν δήλωσαν αν αυτός σκοτώθηκε.
