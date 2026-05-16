MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision, έχει κάτι τελείως δικό του που τον κάνει να ξεχωρίζει

|
THESTIVAL TEAM

Τη βεβαιότητά της ότι ο Ακύλας θα βρεθεί στην πρώτη θέση του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας δεν μοιάζει με κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την ίδια, που ξεχωρίζει.

«Ο Ακύλας θα βγει πρώτος», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 16 Μαΐου για να συμπληρώσει με χιούμορ: «Αν δεν βγει θα τα γκρεμίσω όλα».

Σχολιάζοντας την εικόνα του Ακύλα, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν μου θυμίζει κάτι ο Ακύλας. Έχει κάτι τελείως δικό του και μπράβο του και αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να βρισκόταν εκείνη κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision, η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε αρνητική. Όπως είπε, είναι προτιμότερο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα νέοι καλλιτέχνες. «Πότε καλέ τώρα;», απάντησε μετά από σχετική ερώτηση. «Ας πάνε τα νέα παιδιά», τόνισε.

Δείτε το βίντεο

Αγγελική Ηλιάδη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες – “Τα παιδιά είχαν γαστρεντερίτιδα”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Έλενα Τσαγκρινού για τη συμμετοχή της στη Eurovision: Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει μέχρι στιγμής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μετωπική Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη στη Βουλή: “Είσαι φασίστας”, “Ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συγχαρητήρια του ΑΣ ΠΑΟΚ στην ομάδα της Κ19 – “Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό”

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: “Γιατί το παίρνει τόσο βαριά, το ίδιο πράγμα δεν κάνει κι αυτός;”

LIFESTYLE 44 λεπτά πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision, έχει κάτι τελείως δικό του που τον κάνει να ξεχωρίζει