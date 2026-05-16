Αγγελική Ηλιάδη: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision, έχει κάτι τελείως δικό του που τον κάνει να ξεχωρίζει

Τη βεβαιότητά της ότι ο Ακύλας θα βρεθεί στην πρώτη θέση του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας δεν μοιάζει με κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την ίδια, που ξεχωρίζει.

«Ο Ακύλας θα βγει πρώτος», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 16 Μαΐου για να συμπληρώσει με χιούμορ: «Αν δεν βγει θα τα γκρεμίσω όλα».

Σχολιάζοντας την εικόνα του Ακύλα, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν μου θυμίζει κάτι ο Ακύλας. Έχει κάτι τελείως δικό του και μπράβο του και αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να βρισκόταν εκείνη κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision, η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε αρνητική. Όπως είπε, είναι προτιμότερο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα νέοι καλλιτέχνες. «Πότε καλέ τώρα;», απάντησε μετά από σχετική ερώτηση. «Ας πάνε τα νέα παιδιά», τόνισε.

