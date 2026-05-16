Eurovision 2026: Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό – “Αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα”

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision και οι Έλληνες περιμένουν με αγωνία να δουν ζωντανά τον Akyla που κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες -μαζί με την ομάδα του- να κάνει διάσημο το τραγούδι του σε όλη την Ευρώπη και να αναπτερώσει τις ελπίδες για ακόμα μια νίκη της Ελλάδας στη Eurovision.

Ο Akylas μόλις λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό έκανε μια έξυπνη ανάρτηση με τον ίδιο να δείχνει ότι ετοιμάζεται και να καλεί όλους να ψηφίσουν «6», τη θέση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό.

Φορώντας το χαρακτηριστικό σκούφο με τα αυτάκια μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου καλεί στα αγγλικά τους χρήστες του διαδικτύου να ψηφίσουν «Ferto»: «Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε “Ferto”, ψηφίστε “6”. Ferto, Ferto mou, Ferto mou, Ferto. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6 αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες μουσακά, σουβλάκι, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες πάμε στην Ελλάδα. Ferto mou».

O Akylas, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, φαίνεται πως ενώ είναι φαβορί, φιγουράρει στην 3η θέση με κορυφαίες να θεωρούνται η Αυστραλία και η Φινλανδία.