Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και χρήματα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 132 γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο και το ποσό των 20 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου διαπιστώθηκε ότι απέκρυπτε:

  • μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 17,4 γραμμαρίων,
  • τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 434 γραμμαρίων.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης:

  • το χρηματικό ποσό των 2.650 ευρώ,
  • δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • καθώς και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

