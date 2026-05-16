MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν υπό ΠΑΣΟΚική κατοχή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μία αιχμηρή ατάκα σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην περίοδο της τεχνολογικής έκρηξης των προηγούμενων δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά:

«Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει καταρχάς στη χώρα μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα και φαίνεται ότι καταφέρνουμε να αρπάξουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ποιο είναι; Προσέξτε, όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα ήταν υπό οθωμανική κατοχή. Στην πραγματικότητα τη χάσαμε. Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής η Ελλάδα ήταν σε ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε και αυτή. Άρα, λοιπόν τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε, τι; Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων γιατί αυτό θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη».

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μας πλήξετε με τις λαθραίες μεθόδους σας – Ίσα-ίσα μας δυναμώνετε

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Συρεγγέλα: Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει ανόμοια πράγματα και κλείνει τα μάτια στην υπόθεση Ανδρουλάκη

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Antigoni Buxton λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision: Κύπρο μου, προσεύχομαι να σε κάνω περήφανη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: Η εικόνα της χώρας δεν έχει σχέση με ότι παρέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας