Νίκος Μάνεσης για Ακύλα: Μακάρι να το φέρει – Υποχωρούμε από τη 2η θέση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα

Το δικό του σχόλιο έκανε σήμερα ο Νίκος Μάνεσης στην έναρξη της εκπομπής του για τον Ακύλα, ο οποίος απόψε δίνει τη μεγάλη μάχη στον τελικό της Eurovision 2026.

«Μακάρι να το φέρει, να το χαρούμε όλοι», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος .

Ο Νίκος Μάνεσης πρόσθεσε: «Μπράβο στον Ακύλα, πάει εξαιρετικά καλά. Μπράβο στον Φωκά Ευαγγελινό!

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 48 ώρες υποχωρούμε από τη δεύτερη θέση στην τέταρτη, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν είναι πάντα αξιόπιστα τα πρακτορεία στοιχημάτων».

