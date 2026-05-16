Νίκος Μάνεσης για Ακύλα: Μακάρι να το φέρει – Υποχωρούμε από τη 2η θέση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα
THESTIVAL TEAM
Το δικό του σχόλιο έκανε σήμερα ο Νίκος Μάνεσης στην έναρξη της εκπομπής του για τον Ακύλα, ο οποίος απόψε δίνει τη μεγάλη μάχη στον τελικό της Eurovision 2026.
«Μακάρι να το φέρει, να το χαρούμε όλοι», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος .
Ο Νίκος Μάνεσης πρόσθεσε: «Μπράβο στον Ακύλα, πάει εξαιρετικά καλά. Μπράβο στον Φωκά Ευαγγελινό!
Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 48 ώρες υποχωρούμε από τη δεύτερη θέση στην τέταρτη, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν είναι πάντα αξιόπιστα τα πρακτορεία στοιχημάτων».
Δείτε το βίντεο:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κικίλιας στο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
- Eurovision 2026: Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό – “Αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα”
- O Eμμανουήλ Καραλής έμεινε στην 7η θέση με άλμα στα 5,70 μέτρα στο Diamond League της Σανγκάης