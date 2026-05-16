Χατζηδάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Πρέπει να είμαστε παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, υπηρετούμε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας

Μήνυμα ενότητας, κομματικής συσπείρωσης και πολιτικής υπευθυνότητας έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές με πολλαπλούς αποδέκτες, υπογραμμίζοντας ότι τα στελέχη της παράταξης οφείλουν να προστατεύουν το ήθος της ΝΔ και να θυμούνται ότι «υπηρετούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό τους».

Στην ομιλία του, ο κ. Χατζηδάκης επέλεξε να αναφερθεί σε ιστορικά στελέχη και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αναδείξει τη συνέχεια και τη διαχρονική πορεία της παράταξης: «ΝΔ είναι ο Κώστας Καραμανλής που είπε το περήφανο “όχι” στο Βουκουρέστι. ΝΔ είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνουμε στο ευρώ. Και ΝΔ είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που το ταραγμένο καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ακόμη ότι η παράταξη εκφράζει «τον πατριωτισμό της ευθύνης», σημειώνοντας πως «αυτό ήταν η ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό είναι σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Να προστατεύουμε το ήθος της παράταξης»

Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της πολιτικής σοβαρότητας στο εσωτερικό της ΝΔ.

«Υποχρέωσή μας είναι να μην αφήσουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα. Πρέπει να προστατεύουμε όλοι μας το ήθος αυτής της μεγάλης παράταξης», τόνισε.

Όπως είπε, «η ΝΔ ξεκίνησε πριν από εμάς» και η ιστορική διαδρομή της «επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα», προσθέτοντας πως τα στελέχη της δεν πρέπει να ξεχνούν ότι «υπηρετούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό τους».

«Δεν περισσεύει κανείς από τη ΝΔ»

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε την ανάγκη για συσπείρωση ενόψει των επόμενων πολιτικών μαχών, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για μικροεγωισμούς».

«Για να είναι η ΝΔ ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπείρωση. Υπηρετώ την παράταξη από 18 χρονών, δεν περισσεύει κανείς από αυτή την παράταξη», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο διάλογος και η αυτοκριτική αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας των κομμάτων, σημειώνοντας ωστόσο πως «πρέπει να κυριαρχεί το “εμείς”».

«Πιστεύω στο “εμείς” και είμαι βέβαιος ότι πιστεύετε στην πλατιά ΝΔ», είπε απευθυνόμενος στους συνέδρους.

«Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιδιώξει να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη στη βάση της ευγνωμοσύνης των πολιτών, αλλά μέσα από ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τη χώρα.

«Δεν θα διεκδικήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως η ΝΔ «χαρίζει την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις» και «τον μηδενισμό σε όσους δεν πιστεύουν στη δύναμη της Ελλάδας».

«Δεν φτάνεις πάντα στον προορισμό σου αν πετάς πέτρες στα σκυλιά που γαβγίζουν», σημείωσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έκανε λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης «μιας μεγάλης, πλατιάς συμμαχίας κοινής λογικής», επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για ενότητα και πολιτική συστράτευση στο εσωτερικό της παράταξης.