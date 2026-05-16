Survivor: Σοκαρισμένοι οι Τούρκοι παίκτες με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Ο πολύ σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στο Survivor ο Σταύρος Φλώρος, προκάλεσε τρομερό σοκ στους Τούρκους παίκτες του παιχνιδιού.

Στο επεισόδιο του τουρκικού Survivor που θα προβληθεί απόψε το βράδυ, ο Acun Ilicali ανακοινώνει στους παίκτες τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» προβλήθηκε σήμερα το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου, με την ανακοίνωση του Acun Ilicali.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, οι Τούρκοι παίκτες παθαίνουν σοκ με όσα άκουσαν.