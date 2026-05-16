ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για το τελευταίο ντέρμπι της χρονιάς
Ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.
Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του αγώνα στη Λεωφόρο, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, όπως αναφέρει το traning report του Δικεφάλου.
Μάλιστα, ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για την Αθήνα όπου αύριο στις 19:30 αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.
Πηγή: metrosport.gr