MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του – “Να κάνετε μια προσευχή για μένα”

|
THESTIVAL TEAM

Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Σταύρος Φλώρος, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του ακρωτηριάσουν το πόδι.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος βιώνει δύσκολες στιγμές μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους βρίσκονται στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Σταύρος Φλώρος αναφέρθηκε στη μεγάλη στήριξη που έχει δεχτεί από τον κόσμο, αποκαλύπτοντας πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης είναι αμέτρητα.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά; Δυστυχώς, δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος.

Σταύρος Φλώρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Έχω μια τακτική στη ζωή μου όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 λεπτά πριν

Νίσυρος: Εργατικό ατύχημα με ακρωτηριασμό δεξιού χεριού 50χρονου εργάτη

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βρετανία: Ηλικιωμένη παρασύρεται από ηλεκτρικό ποδήλατο και σκοτώνεται – Συγκλονιστικό βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και χρήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Διανυκτέρευσαν έξω από γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για ένα… ρολόι – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άκυρος ο συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία της οδού Εγνατία