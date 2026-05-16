Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών να τα εκκενώσουν, παρά την παράταση για ενάμιση μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες, Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις άρχισαν να πλήττουν υποδομές της Χεζμπολάχ σε αρκετές ζώνες του νοτίου Λιβάνου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI ανέφερε πλήγματα σε τουλάχιστον 5 χωριά του νοτίου Λιβάνου, όπως και κύμα εξόδου των κατοίκων προς τη Σιδώνα, τη μεγάλη πόλη του λιβανικού νότου, και τη Βηρυτό.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για τουλάχιστον 3 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει προηγουμένως εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών των περιοχών της Σιδώνας και της Ναμπατίγια να απομακρυνθούν από αυτά.