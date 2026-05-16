MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μελόνι: Η Διακήρυξη του Κισινάου αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων για την διαχείριση μεταναστευτικών ροών

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην Διακήρυξη του Κισινάου, η οποία υιοθετήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην σχέση της με την ιταλική μεταναστευτική πολιτική.

«Η Διακήρυξη του Κισινάου, η οποία υιοθετήθηκε σήμερα από σαράντα έξι κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων που υιοθετούν τα διάφορα έθνη, για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως τα hub επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, με αναφορά στο μοντέλου που η Ιταλία δημιούργησε στην Αλβανία», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα, το οποίο προέκυψε από μια πορεία στην οποία η Ιταλία συνέβαλε με θάρρος και αποφασιστικότητα, μαζί με την Δανή πρωθυπουργό Φρέντερικσεν. Όσα πριν από ένα χρόνο προκαλούσαν αντιπαραθέσεις, σήμερα μετατρέπονται σε αρχή την οποία μοιράζονται τα σαράντα έξι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποδεικνύουν, για μια ακόμη φορά, ότι η ιταλική προσέγγιση για μια ρυθμισμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών -η οποία υποστηρίχθηκε με σοβαρότητα και συνοχή από την κυβέρνησή μας- μετατράπηκε, πλέον, και σε προσέγγιση της Ευρώπης».

Τζόρτζια Μελόνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πειραιάς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 24χρονης φοιτήτριας που έπεσε από τον 7ο όροφο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τραγικό τέλος για 52χρονο που αγνοούνταν στην Ηλιούπολη – Βρέθηκε νεκρός στο όχημα της εργασίας του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Προφυλακιστέοι ένας 63χρονος κι ο γιος του, θα διακινούσαν πάνω από 13 κιλά κάνναβης το καλοκαίρι στην Σκιάθο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Παύλος Μαρινάκης: Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, ο πυρσός είναι το “εμείς” πάνω από το “εγώ”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: “Γιατί το παίρνει τόσο βαριά, το ίδιο πράγμα δεν κάνει κι αυτός;”

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Το κάπνισμα βασικός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο ουροδόχου κύστης- Ποιο σύμπτωμα μάς οδηγεί κατευθείαν στον ουρολόγο