Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων προσπαθεί να σπιλώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί στέκεται όρθιος απέναντι στο καθεστώς

«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να θυμώνει και να λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών, ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «κυβερνά επτά χρόνια και συνεχίζει να εμφανίζεται ως απλός παρατηρητής της κατάστασης, όταν οι Έλληνες πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της ακρίβειας». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αρνείται πεισματικά να μειώσει έμμεσους φόρους, όπως κάνει η Κύπρος». «Το κράτος κερδοσκοπεί μέσα από τα υπερπλεονάσματα, επιστρέφοντας στη συνέχεια ένα μικρό μέρος μέσω pass», είπε. Παράλληλα, επικαλέστηκε τις «πρόσφατες επισημάνσεις του ΣΕΒ σχετικά με τη χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας» τονίζοντας ότι «η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται στα επίπεδα των μέσων της δεκαετίας του 2000, τελευταία στην Ευρώπη». «Παρότι η ακρίβεια αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, σύμφωνα και με όλες τις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός δεν την αντιμετωπίζει γιατί εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα και καρτέλ σε ενέργεια και τρόφιμα», ανέφερε. Σχετικά με την αποστροφή του κ. Μητσοτάκη για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 τα χαράματα, σχολίασε ότι πρόκειται για αντιγραφή προεκλογικού σποτ της Χίλαρι Κλίντον.

Ερωτηθείς για το τι θα έκανε διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η ΝΔ δεν έκανε όσα είχε υποσχεθεί, παρά τα όσα διατυμπανίζουν τα στελέχη της: Για παράδειγμα, δεν υπήρξε πραγματική αύξηση στις συντάξεις. Η κυβέρνηση εφάρμοσε τον νόμο Κατρούγκαλου που προέβλεπε αυξήσεις από το 2023 βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης, όμως οι αυξήσεις ήταν χαμηλότερες από τον πληθωρισμό και άρα οι συνταξιούχοι έχασαν αγοραστική δύναμη».

Παρουσιάζοντας βασικούς άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «το κόμμα προτείνει τη συγκέντρωση όλων των εργαλείων ανάπτυξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τη δημιουργία Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έναν νέο φορέα Invest Greece που θα προωθεί παραγωγικές επενδύσεις». «Αυτές είναι αλλαγές που μπορούν να αποδώσουν άμεσα στην πραγματική οικονομία», σημείωσε. Αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν απολύτως σαφής ότι μιλάμε για κίνητρα προς μεγάλες επιχειρήσεις και όχι για υποχρεωτικότητα».

«Τα κίνητρα θα είναι φορολογικά ώστε να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την παραγωγικότητα και τις νέες μορφές εργασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ είχε δηλώσει πρόσφατα πως «οι ώρες εργασίας δεν συνδέονται απαραίτητα με την παραγωγικότητα και ότι είναι θετικός στο διάλογο».

Ο κ. Τσουκαλάς σχετικά με τις «επιθέσεις της κυβέρνησης» για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη, έκανε λόγο για «μία συνειδητή προσπάθεια συμψηφισμού». «Η κυβέρνηση των 12 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, των 8 δισ. ευρώ σε διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη και του 1,5 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εγκαλεί τώρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μία απολύτως νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004, όταν ήταν 25 ετών, είναι σαφές ότι προσπαθούν να σπιλώσουν όποιον στέκεται όρθιος απέναντι στο καθεστώς», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε «αν αυτή η επίθεση αποτελεί προσπάθεια να ισοφαριστούν οι έρευνες που ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κυβερνητικά στελέχη» και τόνισε ότι «το ίδιο το Δημόσιο παρέτεινε μονομερώς τη μίσθωση το 2024».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα προς την κυβέρνηση «για τους υπουργούς που διατηρούν χρήματα στο εξωτερικό ή έχουν τιμολόγια με το Δημόσιο», κατηγορώντας τη ΝΔ ότι επιχειρεί «να πετάξει λάσπη ως αντίποινα επειδή το ΠΑΣΟΚ – βασιζόμενο σε όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – ζητά τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών».

Τέλος, αναφερόμενος στις αιχμές κυβερνητικών στελεχών περί «ηθικού ζητήματος σχετικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη», ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το 2019, όταν υπήρξε ζήτημα με δύο ΑΦΜ της συζύγου του πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ δεν επέλεξε να πετάξει λάσπη επικαλούμενο λάθη λογιστή». «Σήμερα όμως η ΝΔ», συνέχισε, «επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τα πάντα. Τελικά μόνο ο λογιστής του πρωθυπουργού επιτρέπεται να κάνει λάθη».