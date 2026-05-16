Το πρώτο μεγάλο “μπαμ” της εποχής Μυστακίδη: Στον ΠΑΟΚ ο Νικ Καλάθης
Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να λογίζεται ο Νικ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον δικέφαλο του Βορρά και γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης.
Μία σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δυναμώνοντας σημαντικά το ρόστερ εν όψει της προσεχούς αγωνιστικής περιόδου.
Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Νικ Καλάθης, με τον 37χρονο διεθνή γκαρντ να έρχεται σε συμφωνία με τους “ασπρόμαυρους” για συμβόλαιο ενός έτους, έχοντας δικαίωμα ανανέωσης για έναν ακόμα.
Ο Καλάθης επιστρέφει στην GBL μετά το 2020, όταν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Το διάστημα αυτό αγωνίστηκε με Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν.
Σε 402 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Καλάθης έχει κατά μέσο όρο 8.5 πόντους, 5.6 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ.
Πηγή: ertsport.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νίκος Μάνεσης για Ακύλα: Μακάρι να το φέρει – Υποχωρούμε από τη 2η θέση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα
- Χατζηδάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Πρέπει να είμαστε παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, υπηρετούμε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας
- Survivor: Σοκαρισμένοι οι Τούρκοι παίκτες με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου