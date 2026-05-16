Το πρώτο μεγάλο “μπαμ” της εποχής Μυστακίδη: Στον ΠΑΟΚ ο Νικ Καλάθης

Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να λογίζεται ο Νικ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον δικέφαλο του Βορρά και γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Μία σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δυναμώνοντας σημαντικά το ρόστερ εν όψει της προσεχούς αγωνιστικής περιόδου.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Νικ Καλάθης, με τον 37χρονο διεθνή γκαρντ να έρχεται σε συμφωνία με τους “ασπρόμαυρους” για συμβόλαιο ενός έτους, έχοντας δικαίωμα ανανέωσης για έναν ακόμα.

Ο Καλάθης επιστρέφει στην GBL μετά το 2020, όταν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Το διάστημα αυτό αγωνίστηκε με Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν.

Σε 402 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Καλάθης έχει κατά μέσο όρο 8.5 πόντους, 5.6 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ.

Νικ Καλάθης ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News

