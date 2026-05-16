Μεγάλη χιονοστιβάδα χτυπά κάμπινγκ με ορειβάτες στο Έβερεστ – Δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησαν ορειβάτες στο Έβερεστ όταν χτυπήθηκαν από μεγάλη χιονοστιβάδα, αλλά ευτυχώς σώθηκαν.

Το βίντεο με την χιονοστιβάδα στο Έβερεστ κόβει την ανάσα. Αρχικά ακούστηκε κάτι σαν μια μακρινή βροντή, αλλά στη συνέχεια το χιόνι άρχισε να κατεβαίνει από την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ορατότητα έπεσε σχεδόν στο μηδέν. Οι ορειβάτες και το προσωπικό της αποστολής έσπευσαν να προστατευτούν, μπαίνοντας μέσα στις σκηνές, ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό τους την ώρα που η χιονοστιβάδα περνούσε πάνω από το κάμπινγκ.

Παρά την ένταση της χιονοστιβάδας, οι ορειβάτες παρέμειναν αξιοσημείωτα ψύχραιμοι, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Βίντεο που γυρίστηκαν από το εσωτερικό του κάμπινγκ δείχνουν χιόνι να σκεπάζει το τοπίο, ενώ ακούγονται έντρομες φωνές να παροτρύνουν τους άλλους να μείνουν χαμηλά για να προστατευτούν μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.