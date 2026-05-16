MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλη χιονοστιβάδα χτυπά κάμπινγκ με ορειβάτες στο Έβερεστ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές τρόμου έζησαν ορειβάτες στο Έβερεστ όταν χτυπήθηκαν από μεγάλη χιονοστιβάδα, αλλά ευτυχώς σώθηκαν.

Το βίντεο με την χιονοστιβάδα στο Έβερεστ κόβει την ανάσα. Αρχικά ακούστηκε κάτι σαν μια μακρινή βροντή, αλλά στη συνέχεια το χιόνι άρχισε να κατεβαίνει από την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ορατότητα έπεσε σχεδόν στο μηδέν. Οι ορειβάτες και το προσωπικό της αποστολής έσπευσαν να προστατευτούν, μπαίνοντας μέσα στις σκηνές, ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό τους την ώρα που η χιονοστιβάδα περνούσε πάνω από το κάμπινγκ.

Παρά την ένταση της χιονοστιβάδας, οι ορειβάτες παρέμειναν αξιοσημείωτα ψύχραιμοι, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Βίντεο που γυρίστηκαν από το εσωτερικό του κάμπινγκ δείχνουν χιόνι να σκεπάζει το τοπίο, ενώ ακούγονται έντρομες φωνές να παροτρύνουν τους άλλους να μείνουν χαμηλά για να προστατευτούν μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Έβερεστ Χιονοστιβάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη – Ένας νεκρός, πολλοί εργαζόμενοι σε νοσοκομεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το κόμμα του μέσα στον Μάιο – Η πιθανή ημερομηνία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιταλία: Νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Γαλλία: Νεκρός 15χρονος στη Νάντη από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Σάντσεθ για Eurovision: Το να απέχουμε από τον φετινό διαγωνισμό μας βάζει στη σωστή πλευρά της ιστορίας

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

“Έσπασε” η Νάνσυ Ζαμπέτογλου για τη μητέρα της: “Έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη”