Ο Μασούτης πήρε το “πράσινο φως” από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Κρητικός

Σε φάση ολοκλήρωσης βαίνει η συμφωνία Μασούτη και Κρητικού, για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη, μετά το πράσινο φως που έδωσε χθες Παρασκευή η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.