Ναταλία Γερμανού για Eurovision 2026: “Δεν την έχω για τόσο πονηρή την Κλαυδία”

Η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε στον αέρα της εκπομπής της «Καλύτερα δε γίνεται» για τον ντόρο που προκλήθηκε γύρω από την Κλαυδία και τη στάση της απέναντι στη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Η παρουσιάστρια του Alpha, ανήμερα του μεγάλου τελικού, υπερασπίστηκε την περσινή εκπρόσωπο της Ελλάδας, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τα τραγούδια που ξεχώρισε.

«Γιατί πέσαν να τη φάνε την Κλαυδία, επειδή είπε η κοπέλα ότι της αρέσει το Jalla και της αρέσει και ο Σορέν από τη Δανία; Δικαιούται… η περυσινή εκπρόσωπος είναι», σχολίασε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, δείχνοντας την ενόχλησή της για την κριτική που δέχθηκε η τραγουδίστρια στα social media, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Λίγο αργότερα, όταν στη συζήτηση τέθηκε το θέμα των διαφορετικών δισκογραφικών εταιρειών της Κλαυδίας και του Ακύλα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από τις δηλώσεις της.

«Δεν την έχω για τόσο πονηρή την Κλαυδία. Σκεπτόμενη τα μουσικά της ακούσματα, δεν πιστεύω ότι της αρέσει αυτό το τραγούδι και πέστε να με φάτε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.