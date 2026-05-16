Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι: Τραυματίστηκε 12χρονος στην Χαλκιδική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Χαλκιδική, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι στον Νέο Μαρμαρά, γύρω στις 13:30, όταν ένας 12χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε.

Από την πτώση του στο οδόστρωμα ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.