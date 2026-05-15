Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν ταινία με θέμα τον πόλεμο του Αφγανιστάν

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν την κινηματογραφική μεταφορά ενός βιβλίου για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της συμφωνίας τους με το Netflix, ανακοίνωσε χθες το βράδυ η συνδρομητική υπηρεσία streaming.



Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του διοικητή του βρετανικού στρατού Άνταμ Τζόουετ, “No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege”, αφηγείται τις ενέργειες μιας στρατιωτικής μονάδας κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006 στο Αφγανιστάν.

Ο 41χρονος γιος του βασιλιά Καρόλου και της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα έχει υπηρετήσει δύο φορές στο Αφγανιστάν ως μέλος του βρετανικού στρατού, φτάνοντας στον βαθμό του λοχαγού πριν από την αποστράτευσή του.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ζει μόνιμα στην Καλιφόρνια.

